Inzidenz des Kreises klettert auf 354,8

25 Corona-Neuinfektionen in Dülmen

Dülmen

Für die Inzidenz im Kreis Coesfeld ging es weiter nach oben. Sie stieg von 310,4 am Vortag auf einen Wert von 354,8 an. Zudem werden kreisweit 121 neue Corona-Fälle verzeichnet - 25 davon in Dülmen.

Von Tatjana Thüner