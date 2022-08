Innenstadt wird zum Treffpunkt

Der Kartoffelmarkt findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr werden weit über 100 Händler ihre Produkte – vom Kunsthandwerk bis zum kulinarischen Leckerbissen – an den Mann bringen. Der Höhepunkt wird am Sonntag sicherlich wieder der Hollandmarkt sein.

Die Plakate an den Ortseingängen weisen bereits seit einiger Zeit auf die nächste große Veranstaltung in Dülmen hin: den Kartoffelmarkt. Traditionell findet er am zweiten Wochenende im September statt und ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Dülmen nicht mehr wegzudenken.

Mehrere tausend Gäste finden sich erfahrungsgemäß zum Kartoffelmarkt ein, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr findet er am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr werden wieder weit über 100 Händler ihre Produkte – vom Kunsthandwerk bis zum kulinarischen Leckerbissen – an den Mann bringen.

Hollandmarkt und Automeile am Sonntag

Der Höhepunkt wird am Sonntag sicherlich wieder der Hollandmarkt sein: Seit vielen Jahren kommen die Holländer am Sonntag sowohl beim Frühlings- als auch beim Kartoffelmarkt in die Innenstadt. Wichtiger Bestandteil des Kartoffelmarktes ist zudem der verkaufsoffene Sonntag des Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr. Auf dem Overbergplatz wird es auf einer großen Bühne sowohl am Samstag als auch am Sonntag Live-Musik geben – sie wird zudem für weitere Aufführungen wie eine Brautmodenschau genutzt.

Zum ersten Mal findet auf dem Overbergplatz und dem anliegenden Westring Sonntag ab 10 Uhr eine Automeile statt – eingebunden zwischen Showprogramm und Kunsthandwerk.