Info-Mail für die OGS-Eltern

Die dreiwöchigen Sommerferien der Offenen Ganztagsschulen stellen so manche Eltern vor Probleme - vor allem, wenn die Schließzeiten nicht synchron mit denen der Kitas von Geschwisterkindern sind. Nun sollen Eltern explizit auf das Notbetreuungsangebot der Stadt hingewiesen werden, beschloss der Schulausschuss.

In den Sommerferien schließen die Offenen Ganztagsschulen in Dülmen für drei Wochen.

Die Eltern werden nicht befragt, ob sie in diesem und nächsten Jahr während der dreiwöchigen Schließzeit der Offenen Ganztagsschule (OGS), die ihr Kind besucht, eine Notbetreuung benötigen. Das war von Eltern gewünscht, von der SPD unterstützt worden.

Aber die Eltern werden nun darüber informiert, dass sie die Möglichkeit haben, in der dreiwöchigen OGS-Schließzeit das Notbetreuungsangebot der Stadt in der Neuen Spinnerei zu nutzen. Das sah der Ergänzungsantrag von B90/Grüne vor, der wie der gesamte Tagesordnungspunkt am Dienstag schon vom Jugendhilfeausschuss diskutiert worden war.

Bürgermeister Carsten Hövekamp und die CDU waren der Meinung, dass die bisherige Eltern-Info ausreichend gewesen sei, ergänzten aber den Beschlussentwurf (Ablehnung der Elternbefragung) um die Verpflichtung zur Elterninfo. Damit wurde nach zum Teil hitzig geführter Diskussion ein Kompromiss gefunden, dem alle Fraktionen im Schulausschuss zustimmen konnten.

Ausführliche Berichterstattung in der Samstagsausgabe der DZ.