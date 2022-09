Individuelles Lernen forcieren

Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium ( AvD) und Clemens-Brentano-Gymnasium (CBG) gehört wie die anderen vertretenen Schulen dem Netzwerk „Schulen in der digitalen Welt“ an. Alle haben teils vor etlichen Jahren begonnen, Konzepte für den Einsatz von Medien im Schulalltag zu entwickeln und umzusetzen. Und sie sind zudem bereit, einen Einblick in ihre Arbeit zu gewähren und mit Vertretern anderer Schulen Konzepte fortzuschreiben oder ganz neu zu entwickeln.

Bei der zweitägigen Tagung in Dülmen geht es konkret auch um die Frage, welche Möglichkeiten digitale Medien für individuelles Lernen ermöglichen. In einem anderen Workshop gehen die Teilnehmer der Frage nach, wie Schulen das Kollegium bei dem Prozess der Digitalisierung mitnehmen können - vor allem die Skeptiker. Ein drittes großes Thema lautet: Was bedeutet es für Prüfungen, wenn durch die Digitalisierung Wissensabfragen in den Hintergrund geraten und andere Kompetenzen wie das Recherchieren ein größeres Gewicht bekommen.

Die Lehrerinnen und Lehrer von Schulen aus Berlin, Dresden, dem Ruhrgebiet, Hannover und vielen anderen Orten diskutieren dabei nicht nur in ihrem Kreis und mit Unterstützung des Stifterverbandes Bildung, Wissenschaft und Innovation. Am zweiten Tag des Netzwerktreffens sind zahlreiche Hospitationen an den beiden Dülmener Gymnasien vorgesehen.