In Zukunft wieder bessere Zahlen

In diesem Jahr wies der städtische Haushalt ein Defizit auf. Trotzdem bleibt Bürgermeister Carsten Hövekamp optimistisch und erwartet für die Folgejahre wieder deutlich bessere Zahlen. Was außerdem im großen Interview mit DZ Thema war, lesen Sie hier.

Auch wenn der städtische Haushalt 2023 tiefrote Zahlen schreibt, sieht Bürgermeister Carsten Hövekamp auch in Zukunft Handlungsspielräume und -möglichkeiten für die Stadt. Das große Defizit liege zu einem großen Teil in Einmaleffekten begründet, sagt er und erwartet für die Folgejahre wieder deutlich bessere Zahlen.

Im großen DZ-Jahresinterview blickt Hövekamp auf die Arbeit der vergangenen Monate zurück, die er positiv bewertet. Auch die Erwartungen für die Zukunft sind trotz aller Schwierigkeiten günstig. Denn der erste Bürger der Stadt vertraut hier nicht nur den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, in der alle an einem Strang ziehen, wie er sagt. Auch das ehrenamtliche Engagement der Dülmener stimmt ihn zuversichtlich und macht ihn stolz.

Welche Entwicklung sich für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord abzeichnet, wie der Einzelhandel Dülmens unterstützt werden kann, wie sich Verkehrsströme in Dülmen lenken und verändern lassen, dazu nimmt Hövekamp im Gespräch mit der Dülmener Zeitung Stellung. Außerdem verrät er, was ihn im Jahr 2022 besonders gefreut hat.

