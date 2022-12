In wenigen Jahren viel bewirkt

Die Heilig-Geist-Stiftung verabschiedete Mittwochabend den kaufmännischen Vorstand Ulrich Scheer in den Ruhestand.

Ulrich Scheers Verabschiedung am letzten Arbeitstag fiel schlicht aus: „Tschüss, dann“, waren seine Worte. Doch ganz so einfach ließ das Team der Heilig-Geist-Stiftung den kaufmännischen Vorstand nicht in den Ruhestand gehen.

Im feierlichen Rahmen verabschiedete das Team Scheer mit rund 60 Gästen am Mittwochabend. Mit erfrischend unterhaltsamen Reden verabschiedeten sich Stephan Chilla, sozialpflegerischer Vorstand, sowie Markus Brambrink, Vorsitzender des Kuratoriums, von ihm. Aber auch viel Lob erhielt Scheer an diesem Abend von seinen Kollegen.

