In Rorup funkelt‘s gleich doppelt

Die Roruper haben Glück: Gleich zwei Lichterfahrten von Landwirten führen am Wochenende durchs Dorf. Wer wo und wann unterwegs ist, lesen Sie hier.

Zwei Lichterfahrten führen am Wochenende durchs Stadtgebiet

Ein Traktor bunter als der andere: Eine lange Schlange an geschmückten Fahrzeugen wird am Sonntag für die Lichterfahrt der Dülmener Landwirte erwartet.

Um 16.30 Uhr geht‘s am Sonntag los. Dann wird sich der Treckerkorso der Landwirte aus Dülmen und Umgebung in Merfeld in Bewegung setzen. Unter dem Motto „Lichterfahrt 2020“ werden mindestens 100 festlich geschmückte und beleuchtete Schlepper mitmachen.

Keineswegs ausgeschlossen ist, dass sich die Zahl der Teilnehmer bis zum Wochenende noch erhöht. So kann sich Organisator Benedikt Wichmann vorstellen, dass am Ende rund 150 Traktoren losrollen, um die großen und kleinen Zuschauer am Straßenrand zu erfreuen.

Der genaue Routenverlauf ist von der Polizei noch nicht bestätigt und freigegeben. Aber im Wesentlichen werde man der Strecke vom vergangenen Jahr folgen, allerdings „ohne den Dernekämper Höhenweg“, so Wichmann. Also geht‘s von Merfeld zunächst in Richtung Rorup, dann über die Billerbecker Straße nach Dülmen, durch Dülmen und über die Coesfelder Straße zurück nach Merfeld. Gegen 19 Uhr sollen die ersten Traktoren wieder in Merfeld eintreffen.

Nottulner Landwirte fahrten über Rorup zur Karthaus

Bereits einen Tag vor den Dülmener Landwirten sind die aus Nottuln unterwegs - und machen dabei ebenfalls einen Abstecher nach Rorup. Am Samstag, 17. Dezember, werden sich um 16.30 Uhr rund 50 geschmückte Traktoren vom Hof Strätker in Hövel (nahe Gaststätte Graes) in Bewegung setzen. Zuerst geht es nach Rorup, von dort zum Anna-Katharinenstift.

Einen ausführlichen Bericht zu den Lichterfahrten lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.