In Puncto Bus liegt Dülmen hinten

Höchstens vier Fahrten gibt es an der Haltestelle Viktorstraße in der Stunde - und das mitten in der Innenstadt. Doch das ist nur ein Aspekt, der Dülmen im Vergleich zu den Nachbarstädten Coesfeld und Lüdinghausen auf den ersten Blick im WDR-Reichweiten-Checker schlechter dastehen lässt.

Gerade einmal zwei Abfahrten pro Stunde gibt es an der Haltestelle Viktorstraße durchschnittlich an einem Werktag zwischen 6 und 20 Uhr. Und das mitten in der Innenstadt.

Zum Vergleich: An 61,3 Prozent aller Haltestellen in NRW gibt es mehr. Die Höchstanzahl an Fahrten an der Haltestelle Viktorstraße liegt gerade einmal bei vier Fahrten pro Stunde.

Nur ein Aspekt, der die Stadt Dülmen, im Vergleich zu Coesfeld und Lüdinghausen, auf den ersten Blick im WDR-Reichweiten-Checker schlechter darstellen lässt. Vom Dülmener Bahnhof fahren durchschnittlich 13,7 Busse und Bahnen in der Stunde an einem Werktag zwischen 6 und 20 Uhr.

Der Wert am Coesfelder Bahnhof liegt beim WDR-Reichweiten-Checker bei 23,9. Vom Bahnhof Lüdinghausen gibt es im Durchschnitt zwar gerade einmal 6,2 Abfahrten in der Stunde. Allerdings fahren am Busbahnhof noch einmal zusätzlich 17,1 Busse los. Ein reiner Blick auf die Zahlen reicht außerdem wohl kaum aus, um die Verkehrssituation in Dülmen zu bewerten.

