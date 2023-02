In Kontakt mit Medizinern vor Ort

Kinderärztin Dr. Nuray Örge ist ausgebildete Katastrophenmedizinerin. Das ermöglicht ihr trotz aller Betroffenheit einen professionellen Blick auf die Lage im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Mit ihrem Verein zur Förderung der zeitgemäßen Lebensweise sammelt sie Spenden und steht mit Ärzten vor Ort in Kontakt.

Die Ersthilfe der Einsatzkräfte in den Erdbebengebieten unterstützt auch der Verein zur Förderung der zeitgemäßen Lebensweise NRW.

Das schwere Erdbeben in Syrien und der Türkei mit tausenden von Toten und Verletzten ist eine Katastrophe. Die Dülmener Kinderärztin Dr. Nuray Örge ist ausgebildete Katastrophenmedizinerin. Das erlaubt ihr trotz aller Erschütterung und Betroffenheit einen professionellen Blick auf das Geschehen.

Sie sieht daher nicht nur, was jetzt im Krisengebiet vorrangig gebraucht wird, sondern auch, was langfristig notwendig ist, um den Menschen zu helfen. Zunächst einmal müsse man ein realistisches Bild von der Situation vor Ort bekommen, sagt sie. Das sei derzeit noch schwierig, weil Straßen, Flughäfen, Internet und Telefonverbindungen zerstört sind. Nun sei es wichtig, die Ersthilfe zu unterstützen. Danach folge die traumapsychologische Betreuung der Familien, Kinder, Jugendlichen und Studenten. Nuray Örge: „Wir stehen mit den Ärzteorganisationen vor Ort in Verbindung.“

Auf der Homepage des Vereins wird in deutscher und türkischer Sprache über Spendenmöglichkeiten informiert: www.cydd.de

