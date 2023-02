In Dülmen lernt und lehrt man gerne

In NRW bleiben mehrere tausend Lehrerstellen unbesetzt. Dennoch ist an Dülmens weiterführenden Schulen Lehrermangel kein Thema, erfuhr die DZ bei einer Rundfrage. An Grundschulen sieht es nicht ganz so positiv aus.

Laut NRW-Schulministerium fehlen Lehrkräfte im Umfang von rund 8000 Stellen. Hört man sich an Dülmens weiterführenden Schulen um, kann man aufatmen. Denn die Schulleitungen der hiesigen Gymnasien, Realschulen und der Hauptschule geben auf Nachfrage an: „Es gibt bei uns keine vakanten Lehrerstellen.“ Unterricht müsse nicht ausfallen, weil Lehrerinnen oder Lehrer fehlen.

Es kommt jedoch vor, dass eine Lehrkraft wegen Krankheit oder Schwangerschaft/ Elternzeit längere Zeit ausfällt und die befristete Stelle dann nicht sofort besetzt werden kann. „Wir regeln das dann über Überstunden“, sagt Stefan Schrade, Leiter der Privaten Gymnasien Schloss Buldern.

An den Grundschulen sieht es nicht ganz so rosig aus. Aktuell sind nach Auskunft der Pressestelle der Bezirksregierung in Münster an den Grundschulen im Kreis Coesfeld neun Lehrerstellen unbesetzt. Herunterbrechen auf Dülmen lasse sich die Zahl nicht, heißt es. Und: Von Grundschulen im Kreis Coesfeld sind 21 Lehrkräfte an Grundschulen in der Emscher-Lippe-Region abgeordnet.