Impfstelle schaltet neue Termine frei

Die Impfstelle der Christophorus-Kliniken in Dülmen bleibt auf jeden Fall noch bis Mitte Februar geöffnet. Sie ist montags, mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, angeboten werden Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen.

Bisher waren Terminbuchungen bis Mitte Januar möglich, aufgrund der großen Nachfrage verlängern die Kliniken das Angebot um weitere vier Wochen bis Mittwoch, 18. Februar.



Termine sind ab sofort online buchbar

Für die Impfung ist vorab ein Online-Termin auf www.christophorus-impft.de oder über die Impfstellen des Kreises Coesfeld auf www.impfstellen-drk-coe.de zu vereinbaren. Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich.

Der Eintritt erfolgt ausschließlich über den Hintereingang des Krankenhauses. Dazu betritt man von der Straße Am Schlossgarten aus das Krankenhausgelände, folgt den Schildern und gelangt so in die entsprechenden Räumlichkeiten. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz für Lehrkräfte des Clemens-Brentano-Gymnasium, ebenfalls ausgeschildert.



Das ist bei der Impfung wichtig

Wichtig zu wissen: Die Impfungen selbst werden vom medizinischen Fachpersonal durchgeführt, verimpft werden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht.

Für eine Erst- oder Zweitimpfung müssen die Personen 16 Jahre alt sein, für eine dritte Impfung (die sogenannte Booster-Impfung) 18 Jahre.

Organisiert wird die Aktion unter dem Motto „Gemeinsam gegen Corona“ von den Christophorus Kliniken, dem DRK und der Stadt Dülmen. Gemeinsam möchten sie ortsnah eine Möglichkeit bieten, sich neben dem Angebot der Hausärzten kurzfristig gegen Corona impfen zu lassen.