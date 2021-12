Impfstelle am Dülmener Krankenhaus geplant

Gute Nachrichten für alle, die jetzt gerade einen Impftermin suchen: Vermutlich am kommenden Mittwoch eröffnet am Dülmener Krankenhaus eine Impfstelle. Dafür werden jetzt freiwillige Helfer gesucht.

Am Krankenhaus wird voraussichtlich am 8. Dezember eine Impfstelle eröffnen.

„Gemeinsam gegen Corona“ ist das Motto von Christophorus-Kliniken, Kreis Coesfeld, DRK und Stadt Dülmen: Um möglichst vielen die Möglichkeit einer Schutzimpfung gegen Corona zu ermöglich, bereiten die Kliniken am Standort Dülmen in Kooperation mit der Stadt eine zusätzliche Impfstelle vor. Sie geht voraussichtlich am Mittwoch, 8. Dezember in Betrieb.



Erste Anlaufstellen für Booster- sowie Erst- oder Zweitimpfungen seien zwar die Hausarztpraxen. „Um jedoch Spitzenbelastungen abzufedern und der Bevölkerung eine zusätzliche Impfmöglichkeit zu bieten, öffnen wir in unseren Kliniken in Dülmen eine Impfstelle“, erklärt Kliniken-Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies.



Termine sind noch nicht freigeschaltet

Für die Impfung ist vorab ein Online-Termin auf www.impfstellen-drk-coe.de zu vereinbaren, um hier unnötig lange Wartezeiten zu vermeiden. Eine Freischaltung der Termine wird zeitnah bekannt gegeben. Eine telefonische Terminvereinbarung besteht nicht.

Die Impfstelle am Krankenhaus wird zunächst montags, mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein. Auf zwei Impfstraßen werden hier voraussichtlich rund 600 Dosen pro Woche verabreicht werden können.

Wer jetzt genau gesucht wird



Um möglichst schnell eine noch größere Anzahl von Impfungen zu realisieren, suchen die Stadt, Kliniken und DRK freiwillige Helferinnen und Helfer, die die Impf-Aktion unterstützen.

Gesucht werden Ärzte, Apotheker, Medizinisch-technische Assistenten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, Pflegekräfte sowie Personen ohne medizinische Vorbildung für Dokumentation und Betreuung.



Hier können sich Interessierte melden

Interessierte, werden gebeten, sich möglichst bis Sonntag, 5. Dezember, unter Angabe der Kontaktdaten, Qualifikationen und Verfügbarkeit unter www.duelmen.de/impfaktion oder im Sekretariat des Bürgermeisters, Tel. 02594/12151 zu registrieren.



Wenn sich genügend Freiwillige finden und ausreichend Impfstoff verfügbar ist, sollen die Öffnungszeiten der Impfstelle an den Kliniken ausgeweitet werden. Auch eine weitere Impfstelle für gebündelte Aktionen an den Wochenenden ist angedacht.

„Wir können jede helfende Hand gebrauchen, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern noch vor Weihnachten Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen anbieten zu können“, betont Hövekamp, der sich bei Kliniken und DRK bedankt.