Impfstelle am 1. März zum letzten Mal geöffnet

Die Impfstelle im Krankenhaus steht vor der Schließung: Zum letzten Mal werden hier am 1. März Impfungen verabreicht werden. Bis dahin können noch Termine gebucht werden.

Die Impfstelle im Krankenhaus steht vor der Schließung: Zum letzten Mal werden hier am 1. März Impfungen verabreicht werden. Das teilten die Christophorus-Kliniken jetzt auf DZ-Anfrage hin mit.

Mangelnde Nachfrage

Der Grund: mangelnde Nachfrage. „Unsere Impfstelle verzeichnet aktuell einen Rückgang der Nachfrage sowohl bei den Erwachsenen-Impfungen als auch bei den Kinder-Impfungen“, erläutert Josef te Uhle, Organisator der Impfstelle, die im Dezember zur Entlastung der Impfstellen des Kreises eingerichtet worden.

Hätten sich bisher bei den über Zwölfjährigen rund 200 Impfwillige pro Nachmittag angemeldet, seien es nun mit etwa 50 Personen nur noch ein Viertel. Bei den Kinder-Impfungen sank die Auslastung um die Hälfte auf rund 25 Kinder pro Nachmittag. „Wir haben uns daher entschlossen, das Impfangebot für beide Gruppen in den nächsten Wochen auslaufen zu lassen“, berichtet te Uhle.

Keine weiteren Termine

Für die nächsten Termine bis Anfang März hätten sich jedoch bereits einige Impfwillige in die Anmeldelisten eingetragen. „Diese Termine wollen wir daher noch durchführen.“ Darüber hinaus werden jedoch keine weiteren Termine vergeben.

Anmeldung noch möglich

Impfwillige ab zwölf Jahren können sich noch am 25. Februar impfen lassen, Kinder von fünf bis elf Jahren am 22. und 23. Februar sowie am 1. März. Anmeldungen hierzu sind online möglich.

www.christophorus-impft.de