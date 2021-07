Impfen jetzt auch ohne Termin

Ab Montag können Impfwillige ganz ohne Termin ins Impfzentrum An der Lehmkuhle kommen und sich dort impfen lassen. Darauf weisen Ciprian Wagner als ärztlicher und Kai Wermelt als organisatorischer Leiter des Impfzentrums hin.

Die bisher vereinbarten Impftermine gelten selbstverständlich weiterhin, betonen sie.

Wer nicht bis Montag warten möchte: Am Samstag von 14 bis 18 Uhr ist der Kreis Coesfeld mit seinem Impfmobil an der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck, um kurzfristig zu impfen.

Wer den wichtigen Piks gegen Corona haben möchte: Ein Personalausweis als Ausweisdokument reicht, wenn vorhanden, sollte auch der Impfpass mitgebracht werden. In den folgenden Tagen ist das Impfmobil in weiteren Städten des Kreises vor Ort.