Immobilienmarkt ist angespannt

Der Immobilienmarkt in Dülmen ist angespannt, aber in Bewegung, bestätigen Experten. Auch das neue Wohnquartier am Haselbach ist beliebt. Die Wohnbau Westmünsterland verzeichnete viele Anfragen, nicht alle konnten befriedigt werden.

„Wir verzeichnen über 300 Interessenten in unserem gesamten Bereich - knapp 150 davon für Dülmen“, zeigt Oliver van Nerven, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft Kreis Coesfeld (WSG) die rege Situation am Dülmener Wohnungsmarkt auf.

„Die hohe Nachfrage im Dülmener Gebiet steht wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit unserem Neubau an der Wette / Kreuzweg“, erklärt van Nerven. Alleine 50 Interessenten hätten sich hierfür gemeldet.

Nachfrage höher als Angebot

„Unterm Strich bleiben dann aber immer noch 100 Interessenten über.“ Daran merke man, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen in Dülmen höher ist als das Angebot.

Eine hohe Nachfrage, die die Zahl der Angebote deutlich übersteigt, bestätigt auch die Stadt Dülmen. „Insofern ist es erklärtes Ziel, weitere Gebiete in Dülmen-Mitte und in den Ortsteilen auszuweisen. In diesem Zusammenhang zu nennen ist beispielsweise das Großprojekt Bauland an der Schiene, mit dem perspektivisch neue Wohnmöglichkeiten in Nähe des Bahnhofs entstehen sollen“, so Stadtsprecher André Siemes.

Andere Lösungen müssen her

Die Nachfrage im Wohnungsmarkt sei aber ein komplexes Thema, das sich nicht alleine durch die Ausweisung von neuen Bauflächen werde lösen lassen. Vielmehr gehe es auch darum, andere Lösungen einzubeziehen: „Beispielsweise alternative Wohnformen und Wohnprojekte, den sozialen Wohnungsbau oder eine höhere Dichte an Grundstücken in Wohngebieten.“

„Bei unseren beiden Wohnkomplexen am Haselbach und an der Nordlandwehr gab es eine Menge Anfragen. Nicht alle konnten wir dabei befriedigen“, erklärt Nicolas Brinkmann, Abteilungsleiter Vermietung und Bewirtschaftung.

