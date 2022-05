Imkerfreunde öffnen ihre Gärten

Am Freitag, 20. Mai, ist Weltbienentag. Die Imker Freunde Dülmen wollen deshalb die Biene an drei Tagen hochleben lassen.

Freitag, 20. Mai, 14 bis 19 Uhr findet auf dem Dachgarten des Stadtquartiers Overbergplatz eine Informationsveranstaltung zum Thema Bienenschutz und Imkerei statt. Zudem gibt es eine Ausstellung mit Vogelhäuschen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mail, jeweils 11 bis 16 Uhr, öffnen sechs Imker ihr Gärten.

Detlef Fleige, Königsberger Straße 7, imkert siedlungsnah neben seinem Haus (Zugang zu Fuß neben der Garage) und zeigt neben seinen Segeberger Bienenbeuten auch Gerätschaften und Hilfsmitteln der heutigen Imkerei.

Rüdiger Behrens, Koenzgenstraße 37, imkert in einem interessengerechten Naturgarten mit Wildbienenturm und jeder Menge anderer Verstecke für diverse Kleintiere.

Silke und Theo Lütke Twehues, Am Holzplatz 32, haben sich der Naturimkerei in einem sehr naturbelassenen Garten mit Hühnern, Hund und Katze verschrieben.

Patrick Kramer, Hell Bee Honey, Römerstraße 110 in Haltern am See, imkert mit zwei Bienenvölkern im Garten. Es werden Infoposter und eine Auswahl an Imkergerätschaften gezeigt. Am Samstag gibt es musikalische Unterstützung von Akra Boa aus Dorsten, Anja von Grünhagen stellt ihre Holzschnitzkunst aus.