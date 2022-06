Im Stein verborgen

Ein alter Keller mit einem Geheimnis: Die DZ hat sich jetzt im Untergeschoss von Haus Empte umgesehen. Das stammt aus dem Jahr 1770 - aber der Keller ist wohl noch um einiges älter. Irgendetwas will einfach nicht passen. Wer beim Rundgang durch den Keller von Haus Empte aufmerksam ist, der merkt schon bald: Etwas stimmt nicht mit dem Grundriss. Denn eigentlich müssten alle Kellerräume zusammengenommen ein Rechteck bilden - nur „fehlt“ eben in der nordöstlichen Ecke ein kleines Stück. Sind die Mauern hier besonders dick?

Nein, viel spannender, verrät Besitzer Heinz-Jürgen Buss: Es gibt einen Hohlraum, der heute nicht mehr zugänglich ist. Erst nach dem Fußboden-Ausbau im Erdgeschoss konnten er und die Arbeiter von oben einen Blick hineinwerfen. Die Neugier ist geweckt. Was kann sich wohl in einer geheimen Kammer in einer alten Ritterburg so alles verbergen?

Historiker mit Tränen in den Augen

Denn der Weg in den Keller von Haus Empte führt unweigerlich in die Vergangenheit. Der Historiker habe Tränen in den Augen gehabt, als er die Gewölbe besuchte, erinnert sich Buss. Denn der Experte war sich sicher, dass Teile des Mauerwerkes hier deutlich älter sind als das 1770 darüber errichtete Gebäude.

Rundgang durch den Keller von Haus Empte Bäume und Hecken säumen die Zufahrt zu Haus Empte. Foto: Kristina Kerstan An einer Seite steht ein Bildstock aus dem 18. Jahrhundert, der vermutlich auf ein viel älteres Exemplar zurückgeht. Foto: Kristina Kerstan Der Torbogen ist das letzte oberirdische Überbleibsel der alten Burg. Foto: Kristina Kerstan Und so sieht er von der anderen Seite aus. Foto: Kristina Kerstan Das Haus Empte ist ein Schmuckstück aus Sandstein - und die Kellertür steht bereits offen. Foto: Kristina Kerstan Eine Rampe statt Treppenstufen führt heute hinab. Foto: Kristina Kerstan Dieser Gewölbekeller wird das Werkstatt und Holzlager genutzt. Foto: Kristina Kerstan An den Gewölben gab es bei der Sanierung in den vergangenen zwei Jahren nur kleinere Reparaturen. Foto: Kristina Kerstan Ziemlich brachial war dieser alteDurchbruch in der Gewölbedecke... Foto: Kristina Kerstan ... während zuletzt vorsichtig gebohrt wurde. Und eine Bohrung dauerte gerne mal vier Stunden. Foto: Kristina Kerstan Mehr als einmal verlaufen Leitungen durch die Wände. Foto: Kristina Kerstan In den 80er-Jahren kam der Betonboden in den Keller. Vorher war der Untergrund aus loser Erde. Foto: Kristina Kerstan Diese Wand trennte bis zum gewaltsamen Durchbruch den Kellerteil, der nur von außen zugänglich war, von dem ab, der einen Zugang vom Wohnhaus aus hatte. Foto: Kristina Kerstan Hier gab es früher eine Pumpe, die das Wasser aus dem Brunnen heraufholte. Heute ist nur noch ein Rohrstück übrig. Foto: Kristina Kerstan Die Betondecke hier ist neu, vorher bestand sie aus marodem Eichenholz und musste komplett erneuert werden. Foto: Kristina Kerstan Noch gut erkennbar ist, wo sich einst eine Holztreppe befand. Foto: Kristina Kerstan Bis zu 1,10 Meter dick sind die Mauern im ältesten Kellerteil. Foto: Kristina Kerstan Teile des Kellers gehen eventuell zurück bis zur einstigen Ritterburg, die in Empte stand. Foto: Kristina Kerstan

Womöglich stammen sie noch von der ursprünglichen Burg - und damit würde die Reise zurückgehen ins 9. Jahrhundert, ins Frühmittelalter. Als sich die Herren von Empte diesen Platz, strategisch günstig gelegen zwischen zwei Flüsschen, zu ihrem Stammsitz erkoren.

Ein Keller ohne Kellertreppe

Gerade frisch gestrichen ist die weiße Kellertür, rechts neben den zwölf Stufen, die hinauf führen zum Haupteingang. Schon allein die Maße des Zugangs sind bemerkenswert, ist er doch fast genauso breit wie hoch. Etwa 1,50 oder 1,60 Meter dürfte die Tür wohl an Höhe haben, schätzt Josef Selting. Dahinter: Ausnahmsweise mal keine Treppe. Sondern eine kurze steile Rampe, auf der es vorsichtig hinab geht ins Untergeschoss. Früher habe es aber ein paar Steinstufen gegeben, verrät Selting.

Aus gutem Grund ist er an diesem Tag auf Einladung von Heinz-Jürgen Buss mit dabei beim Kellerrundgang. Denn der 58-Jährige lebte mit seiner Familie einst auf Haus Empte. Diese hatte den früheren Rittersitz gepachtet und betrieb hier mehrere Generationen lang Landwirtschaft, bis sie sich 1973, als Sohn Josef neun Jahre alt war, einen eigenen Hof in Sichtweite kaufte. Aber an die Gewölbe hier unten, daran kann er sich auch heute gut erinnern.

Den gesamten Bericht über den Keller von Haus Empte - und die Antwort darauf, was sich ihm Hohlraum befand - lesen Sie in der Pfingstausgabe der DZ, Print und E-Paper.