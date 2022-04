Im Mai in die Pedale treten

Dülmen tritt in die Pedale - und zwar drei Wochen lang im Mai. Denn am 1. Mai startet die neue Stadtradeln-Auflage. Anmeldungen dazu sind bereits möglich. Alle Infos gibt es hier.

Der Mai steht in Dülmen und dem Kreis Coesfeld in diesem Jahr ganz im Zeichen des Fahrrads. So startet am 1. Mai das Stadtradeln, das über drei Wochen geht. Anmeldungen sind bereits jetzt online möglich. Auf der Internetseite oder in der begleitenden App können Teilnehmende dann die geradelten Kilometer eintragen und verfolgen, wie viel CO2 sie mit jeder Tour einsparen.

„Wir leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, indem wir Wege klimaneutral mit dem Fahrrad zurücklegen“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp und ruft zum Mitmachen auf. „Die derzeit stark gestiegenen Benzinpreise sind ein weiterer guter Grund, häufiger auf das Rad umzusteigen.“

Verlosung unter allen Teilnehmern

Ob mit der Familie, Kolleginnen und Kollegen, mit der Nachbarschaft oder im Freundeskreis - Interessierte können sich entweder als Team anmelden oder einer bestehenden Gruppe beitreten. Einzelpersonen können sich dem „Offenen Team Dülmen“ anschließen. Unter allen Teilnehmer werden wie zuvor auch Preise verlost.

Besondere Wertung für Schulklassen

Außerdem finden innerhalb der drei Wochen verschiedene geführte Touren statt. Erneut gibt es das Schulradeln, bei dem die fahrradaktivste Klasse gesucht wird. Erstmals können sich dabei auch die Grundschulen beteiligen.

Beim Stadtradeln im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 778 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 60 Teams aus Dülmen angemeldet und legten dann 133.718 Kilometer auf dem Rad zurück. Im kreisweiten Ranking belegte Dülmen damit Platz zwei hinter Coesfeld und vor Lüdinghausen.

Aktionswoche rund ums Rad Anfang Mai

Zusätzlich zum Stadtradeln findet in der Zeit vom 1. bis 8. Mai in Dülmen eine Radaktionswoche mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen statt. Ein weiterer Höhepunkt ist der kreisweise Radaktionstag am Sonntag, 8. Mai, in Senden, der auch Zielort des Dülmener Volksradwandertags sein wird.