Im Mai dreht sich alles um Rad

Stadtradeln, Radaktionswoche und Volksradwandertag - „im Mai dreht sich in Dülmen alles ums Rad“, wie Stadtpressesprecherin Stefanie Kannacher es zu Beginn der Pressekonferenz passend auf den Punkt bringt.

Am 1. Mai wird in Dülmen die Radsaison so richtig eröffnet. (v.l.) Katrin Finn-Wedler, Werner Schwering, Markus Mönter und Franziska Hettmer stellten nun die verschiedenen Radaktionen in Dülmen vor.

Bereits rund 300 Anmeldungen zählt die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Dülmen, Franziska Hettmer, für das Stadtradeln. 21 Tage lang können Interessierte mit dem Fahrrad möglichst viele Kilometer sammeln. In die Pedale treten dürfen in diesem Jahr auch wieder Schüler.

Zum zweiten Mal werden im Rahmen des Schulradelns die aktivsten Schulen in NRW gesucht. „Zum ersten Mal können in diesem Jahr auch Grundschulen teilnehmen“, so Hettmer. Auf Stadtebene werden zudem die fahrradaktivsten Klassen der Grund- und weiterführenden Schulen gesucht. Weiterführende Schulen Können außerdem auch im Rahmen eines Kreativwettbewerbes ihr Können Zeigen.

Am 1. Mai startet dazu auch die Radaktionswoche in Dülmen. „Passend zur Maitour werden auf der Mairadelhomepage vier schöne Radtouren vorgestellt“, erklärt Katrin Finn-Wedler von Dülmen Marketing. Bis zum 29. April können zudem auch regionale Picknickkisten für den 1. Mai bei Dülmen Marketing, Tel. 02594/12345, vorbestellt werden.

Bis zum 7. Mai wird es dann im Rahmen der Radaktionswoche weitere Veranstaltungen geben. Natürlich warten auf alle Interessierten unterschiedliche Radtouren. Weitere Informationen dazu in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

DZ-Leserinnen und Leser schlagen schöne Touren vor

In Dülmen gibt es viele beliebte Fahrradstrecken. Während des Stadtradel-Zeitraums werden die Stadt, Dülmen Marketing sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club einige Ziele gemeinsam mit Interessierten anradeln.

Die DZ-Redaktion interessiert zudem die Lieblingsradtouren der DZ-Leser. In die Borkenberge, zu den Wildpferden oder doch zum Silbersee? Über jede Einsendung per Mail an redaktion@dzonline.de freut sich die Redaktion. Gerne auch ein Foto der Tour mitschicken.