Im Kolpinghaus wird jetzt regelmäßig gefeiert

Im April gibt es die nächsten Partys im Kolpinghaus. Am 1. April findet eine „Back to the 80s and 90s“ Party statt. DJ Markus Mast sorgt dabei für die richtige Musik. Am 30. April wird mit Schlager von DJ T in den Mai getanzt.

Sowohl am 1. April als auch am 30. April wird der Einlass ab 20 Uhr sein. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es ab Dienstag Vormittag bei Dülmen Marketing, MP Veranstaltungstechnik, Wehmeyer + Team und in der Gaststätte An` Koppel Steen.

„Ich möchte den Leuten zeigen, dass man in dem Saal auch feiern kann“, so Klaus Göckener, Geschäftsführer von MP Veranstaltungstechnik. Gemeinsam mit dem aktuellen Pächter Andreas Scheipers möchte er circa einmal im Monat eine Feier auf die Beine stellen. Nur zwischen Mai und August ist Pause – aufgrund der Schützenfestsaison.

Die Veranstaltungen sollen für ein „breit aufgestelltes Publikum“ sein. Da die Ü30 Party zu Karneval allerdings deutlich besser lief, als die Feier ab 16 Jahren, werden die neuen Veranstaltungen jedoch ab 18 Jahren sein. Scheipers und Göckener möchten sich außerdem vorwiegend an der Gruppe Ü25 orientieren.