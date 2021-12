Im Innenhof wird bald gebaut

Spannend wird es für die Mädchen und Jungen aus der Sonne-, Mond-, Sternen- und der Regenbogengruppe im Familienzentrum Heilig-Kreuz-Kindergarten im kommenden Jahr.

Dann nämlich sollen die Anbauarbeiten für eine Mensa sowie einen Personalraum beginnen, wie Kita-Leiterin Birgit Falkenstein erklärt. Es wird somit einiges los sein auf dem Kita-Gelände und für die Kinder wird es bei den Bauarbeiten viel zu sehen geben.

Fertigstellung bis zum Kindergartenjahr 2022/2023

Der neue Gebäudeteil wird im Innenhof errichtet und an die bestehende Halle angebaut, so die Kita-Leiterin. In der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung der Stadt ist die Baumaßnahme bereits aufgeführt. Im Herbst sei sie vom Träger, der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz, genehmigt worden, so die Kita-Leiterin.

Ziel ist demnach, dass der Anbau im Kindergartenjahr 2022/ 2023 fertig ist. Birgit Falkenstein ist zuversichtlich, dass dies auch klappt.

Mehr Platz für Kinder unter zwei Jahren

Der Umbau ist notwendig geworden, weil es immer mehr Anfragen für die Betreuung von Kindern unter zwei Jahren (U2) gebe, erklärt Birgit Falkenstein. Deshalb werde eine der drei Gruppen der Einrichtung, in der Kinder zwischen zwei und sechs Jahren betreut werden, in eine Gruppe für Kinder unter zwei Jahren umgewandelt. Das geht mit einer Halbierung der Gruppenstärke einher - von derzeit 20 auf dann zehn.

Familienzentrum ist nicht unvorbereitet

Gänzlich unvorbereitet ist die Kindertageseinrichtung auf die U2-Gruppe übrigens nicht. Bereits jetzt gibt es einen eigenen, abgegrenzten Spielplatzbereich für die ganz kleinen Kita-Besucher. Die Mondgruppe hat einen eigenen Eingang, auch ein Wickelraum ist vorhanden.

