Im Hintergrund die Strippen gezogen

Der St.-Georgs-Preis wird seit 1996 an verdiente Hiddingseler Bürger oder Gruppen vergeben, die sich uneigennützig und ehrenamtlich für das Dorf und deren Menschen einsetzen und dabei nicht in vorderster Reihe und auffällig agieren, sondern eher im Hintergrund aktiv sind. Preisträger in diesem Jahr ist Paul Bünker, vor allem für sein Wirken im Sportverein Vorwärts Hiddingesl.

Laudator Markus Krüskemper unterstrich die vielschichtigen Aufgaben Bünkers. So agierte er lange Jahre als Jungendfußballtrainer, entwickelte und unterhielt die erste Homepage des Vereins und war fast zwei Jahrzehnte als Vorstandsmitglied aktiv. Wichtiger Faktor war er vor allem beim Hiddingseler Straßenlauf, wo er sich für die EDV und Zeitmessung verantwortlich zeigte. Darüber hinaus zog er auch oft bei Veranstaltungen der St.-Georg-Grundschule im Hintergrund die Strippen, wie Krüskemper in Anlehnung an Bünkers Lehrberuf feststellte.

Immer ein offenes Ohr

Bünker habe immer ein offenes Ohr, immer den Blick auch auf die Mitmenschen in der Umgebung und zeige sich immer hilfsbereit. Bezeichnend für Paul Bünker sei seine unaufgeregte Art. Das Rampenlicht scheue er. Er stehe lieber im Hintergrund und genau deshalb wäre er ein würdiger und verdienter Georgs-Preis-Träger.

Im Anschluss an einen langanhaltenden Applaus für den Ehrenträger überreichte die Dorfgemeinschaftsvorsitzende Ulla Mollenhauer die Ehrenurkunde und seiner Frau Hildegard einen Blumenstrauß. Bei dieser bedankte sich Bünker ausdrücklich, weil ohne ihre Unterstützung und Rückendeckung auch vieles nicht möglich gewesen wäre. Bei Gänsekeule oder Rinderroulade ließen die Hiddingsler einen unterhaltsamen Abend gemütlich ausklingen.

