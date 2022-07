Im Bürgerbüro ist viel zu tun

Viele Anfragen, wenig Personal: Seit Wochen ist die Situation im Bürgerbüro der Stadt angespannt. Das hat sich auch in den Sommerferien noch nicht geändert.

Die Dülmenerin wunderte sich: Ihre Versuche, das Bürgerbüro der Stadt telefonisch zu erreichen waren fruchtlos. Erst am folgenden Tag kam sie mit ihrem Anliegen durch. Tatsächlich hat sich die angespannte Situation im Bürgerbüro im Laufe der vergangenen Woche noch nicht spürbar verbessert, bedauert Stadtsprecher André Siemes.

Die Bürger haben viele Anfragen, gleichzeitig sei die Personalsituation weiterhin schwierig. Die Außenstellen in Rorup und Buldern sind bis Ende August geschlossen - was die Situation im Bürgerbüro in Dülmen nicht einfacher macht.

Der Tipp der Verwaltung: Für Terminvergaben die Möglichkeit der Online-Buchung nutzen. Bei Fragen zu Dienstleistungen das Serviceportal (serviceportal.duelmen.de) befragen, in dem die Informationen etwa zu Antragstellungen übersichtlich zusammengetragen sind.

Ansonsten gilt: Geduld beim Versuch, das Bürgerbüro telefonisch zu erreichen. Termine für Bürgerbüro, Bau- oder Rentenberatung, sowie Fragen zum Denkmalschutz sind buchbar unter dem Link: duelmen.de/termine