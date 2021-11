Im Alltag gesund bleiben

Die Prävention von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch eine nachhaltige Änderung des Lebensstils sind Ziel eines Lebensstilprogramms, das Anfang 2022 als Pilotprojekt in Dülmen stattfinden soll. Praktische Workshops, in denen zum Beispiel Entspannungstechniken vorgestellt werden, oder Kochkurse ergänzen die Seminarabende.

Das erste Lebensstilprogramm in Dülmen startet

Was macht eigentlich einen gesunden Lebensstil aus? Keine Frage, die richtige Ernährung trägt entscheidend dazu bei. Bewegung und Sport können auch nicht schaden. Und der Umgang mit Stress ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Alle diese Aspekte bringt das Team der Fachhochschule Münster mit ihrem Lebensstilprogramm „Gemeinsam Gesund Leben“ in Dülmen zusammen. Das Programm basiert nach Angaben der Stadt auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einem gesunden Lebensstil und wird in Dülmen von der Volkshochschule als Pilotprojekt umgesetzt.

Vorbereitungen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für das im Januar 2022 startende Programm laufen auf Hochtouren. An 15 Abenden lernen die Teilnehmenden, wie man mit einfachen Mitteln die körperliche, mentale und soziale Gesundheit verbessern kann. Ziel sei die Prävention von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch eine nachhaltige Änderung des Lebensstils, so eine Mitteilung. Praktische Workshops, in denen zum Beispiel Entspannungstechniken vorgestellt werden, oder Kochkurse ergänzen die Seminarabende.

„Es geht darum, ein starkes Gruppengefühl aufzubauen, deshalb heißt das Angebot auch ,Gemeinsam Gesund Leben‘. Die Teilnehmenden sollen sich im besten Fall gegenseitig bei der Etablierung eines gesunden Lebensstils unterstützen. So ist es leichter, eine nachhaltige Veränderung zu leben“, erklärt Nicole Wellmann, Programmbereichsleiterin für Gesundheitsbildung der VHS. Die Kursleitung übernehmen Referenten der VHS als auch der Familienbildungsstätte. Diese werden derzeit durch die FH Münster geschult und weitergebildet.

„Die Ideen und Ansätze, die Prof. Dr. Heike Englert und ihr Team verfolgen und jetzt weitergeben, sind super spannend“, so Wellmann. „Es geht darum, Menschen zu motivieren, mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und den Weg dahin möglichst einfach zu gestalten.“

Interessenten können sich melden

Interessenten können sich ab sofort für das Lebensstilprogramm „Gemeinsam Gesund Leben“ online (Kursnummer 3400) oder unter Tel. 02594/12473 vormerken lassen. Jeder Erwachsene kann mitmachen. Die Kurse finden ab Januar bis März 2022 in der Alten Sparkasse statt. Sobald die konkreten Daten und das Rahmenprogramm feststehen, werden Interessenten informiert und können sich dann verbindlich anmelden.

www.vhs-duelmen.de