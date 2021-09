„Ich war einfach nur erleichtert“

Es war ein Krimi: Im fünften Wahlgang wurde am Freitagabend Susanne Falcke zur neuen Superintendentin gewählt. Die Dülmenerin ist damit die erste Frau an der Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Über den Wahlabend und die künftigen Pläne sprach DZ-Redakteurin Kristina Kerstan mit der 46-Jährigen.

Der Moment, als Sie zur Superintendentin gewählt wurden: Was haben Sie da gefühlt? Susanne Falcke: Ich war schlicht und einfach nur erleichtert.



Der Wahlabend war zuvor zum Krimi geworden, erst im fünften Wahlgang erreichten Sie die nötige Mehrheit. Wie haben Sie diesen Abend erlebt? Falcke: Erst einmal bin ich völlig offen in die Wahl gegangen - und die wurde dann zum Marathon. Bei der Abstimmung ging es ja nicht darum, die Mehrheit der 83 anwesenden Stimmen zu bekommen, sondern es musste die Mehrheit der verfassungsmäßigen Mitglieder des Gremiums erzielt werden. Für eine Wahl waren also mindestens 49 Stimmen nötig. Ich hatte in allen vier Wahlgängen jeweils die Mehrheit, im ersten und vierten kam ich auf 46 Stimmen, dazwischen schwankte es. Ich hätte mir generell gewünscht, dass die Wahl schneller und klarer vonstatten geht, egal in welche Richtung. So war das schon sehr unangenehm.



Vor dem fünften Wahlgang zog Ihr Gegenkandidat Oliver Günther zurück. Falcke: Ich habe das zur Kenntnis genommen. Es ist nicht unüblich, dass derjenige, der auf dem zweiten Platz liegt, irgendwann zurückzieht.



Dann erhielten Sie 55 Stimmen im fünften Wahlgang. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Falcke: Ein Erdrutsch-Sieg ist das auf jeden Fall nicht. So wie ich es einschätze, war diese Wahl für viele auch eine Richtungsentscheidung.

