„Ich bringe den Jungen heil ins Ziel“

16 Tage, 1140 Kilometer, von Freiburg nach Hamburg. Und das alles für den guten Zweck. Unter dem Motto „Denis läuft quer“ ist der 16-jährige Denis Holub derzeit in Deutschland unterwegs. Doch er ist bei uns in der Region nicht alleine unterweges.

Am kommenden Sonntag und Montag stehen für den 65-jährigen Dülmener rund 120 Kilometer auf dem Programm. Ab Lüdinghausen wird Sandmann dann am Sonntag auf der Strecke zum Prinzipalmarkt in Münster das Tempo vorgeben.

„Ich werde das richtige Tempo angeben und auf das richtige Trinken achten“, kündigt Sandmann an. Er möchte seine Erfahrungen aus vielen Läufen und anderen sportlichen Aktivitäten an den Nachwuchssportler weitergeben.

„Wir werden im 6er-Tempo, also mit zehn Kilometer in der Stunde laufen“, so Sandmann. Für den 16-Jährigen Denis beginnt die neunte Etappe seines Laufes am Sonntag bereits in Dortmund. Am Montag geht es dann auf dem zehnten Teilstück von Münster in Richtung Lemgo. Sandmann und weitere Läufer sind bis Bielefeld eingeteilt, eine Strecke von rund 85 Kilometer.

Und während Denis Holub seinen Weg nach Hamburg fortsetzt, geht es für Sandmann dann per Zug von Bielefeld zurück nach Dülmen. „In Bielefeld übernehmen dann andere Begleiter“, berichtet Sandmann. In Münster erwartet den jungen Läufer und sein Begleit-Tross am Sonntag dann ein großer Empfang. „Ich habe Vera Huesken gesagt, den Jungen bringe ich heile ins Ziel.“