Hundertfache Friedens-Forderung

Rund 250 Menschen beteiligten sich an der Ukraine-Demo am Montag, so schätzte es die Polizei. Im Zentrum der Kritik: Russlands Machthaber Putin. Mit der Anzahl von 250 waren es deutlich mehr Menschen auf der Ukraine-Demo als Teilnehmer bei den Montags-Spaziergängen.

Keine 100 Meter voneinander entfernt waren am Montagabend die beiden Gruppen im Stadtzentrum, doch in ihren Positionen trennten sie Welten: Hier nach Schätzungen der Polizei rund 250 Menschen, die sich mit der Ukraine solidarisierten - dort zunächst etwa 120 „Spaziergänger“, später dann 170. Dazwischen viele Polizisten.

Der Protest gegen die Spaziergänger hat über Wochen viele Menschen in Dülmen mobilisiert. Mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen sie sich hingegen gestern hauptsächlich. Nur noch am Rande mit den Gegnern der Coronamaßnahmen. „Impfen ist Solidarität“, steht auf einem Plakat -und macht deutlich, dass der Ursprungsansatz nicht ganz vergessen ist.

Agnes Kuschnerenko nahm an der Demo teil, um sich für Frieden einzusetzten. Sie findet treffende Worte für die Situation in der Ukraine: „Das ist alleine Putins Krieg. Nicht mal seine Landsleute sind auf seiner Seite.“ Jeden Tag verfolgt sie die Nachrichten. „Wenn ich die Bilder aus der Ukraine sehe, bricht mir das das Herz“, so die Dülmenerin.

Dennis Sonne (Grüne), André Stinka (SPD) sowie Bürgermeister Carsten Hövekamp fanden passende Worte zur aktuellen Lage. Was die drei gestern Abend sagten, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.