Huesker überzeugt mit Innovation

Große Ziele hat sich das Unternehmen Huesker gesetzt. Es will eine neuartige Bauweise zum weltweiten Standard machen. Zunächst freut sich das Unternehmen aber über eine besondere Auszeichnung.

Immer wieder neu erfunden hat sich die Firma Huesker, die auch in Dülmen einen Standort hat. Die einstige Baumwollweberei ist längst zum Pionier neuartiger Bauweisen mit technischen Textilien geworden. Aktuell gehört das vor 160 Jahren gegründete Unternehmen zum Kreis von 50 besonderen deutschen Firmen - den „German Leaders“.

Mit dieser Auszeichnung verbunden ist die Vorhersage einer äußerst positiven Entwicklung in den nächsten Jahren. Huesker ist einer der Pioniere neuartiger Bauweisen mit technischen Textilien in verschiedenen Anwendungsfeldern. „So ermöglicht das Bauen mit Geotextilien deutlich schnelleres und ressourcenschonenderes Errichten von Straßen, Bahnlinien, Flughäfen, Häfen etc. als konventionelle Methoden aus Stahl und Beton.

Mit Geotextilien Tragkraft natürlicher Böden erhöhen

Weitere innovative Beispiele sind aus technischen Textilien errichtete Offenställe, die für eine optimale Klimatisierung des Stalls und damit eine artgerechte Tierhaltung sorgen“, betont das Unternehmen. „Technische Textilien und Geotextilien sind moderne und ökologisch nachhaltige Baustoffe, die vielfältige Vorteile bieten.“

Die von Huesker entwickelten und hergestellten Geotextilien dienen zur Bewehrung, also zur Erhöhung der Tragkraft natürlicher Böden. „Dadurch kann die Verwendung schwerer und voluminöser Baustoffe wie Sand, Kies und Beton minimiert werden.“ Im Vergleich zu konventionellen Bauweisen werde der CO2-Ausstoß um bis zu 89 Prozent, so Sven Schröer, CSO Huesker Synthetic GmbH. Zudem lassen sich dank Geotextilien weitere natürliche Ressourcen einsparen, erläutert Schröer weiter.

Marktanteil ist noch deutlich ausbaufähig

„So lässt sich beispielsweise mit 4500 Quadratmeter geosynthetischen Tonmatten eine 50 cm dicke Tonschicht der gleichen Fläche im Deponiebau ersetzen. Dies spart mehr als 200 LKW-Fahrten sowie die damit verbundenen Lieferwege und Verkehrsbelastungen.“ Gleichwohl kommen nach Unternehmensangaben Geotextilien bisher in weniger als 10 Prozent der möglichen Projekte zum Einsatz. Das Unternehmen hat sich allerdings vorgenommen, die neue Bauweise zum „weltweiten Standard zu machen.“