Hilfsbereitschaft nach Brand beim Zirkus Proscho groß

Der Projektzirkus Proscho steckt aktuell mitten im Umzug. Denn das Gelände auf dem Quellberg, auf dem der Zirkus seit fünf Jahren zur Miete steht, muss zum 27. Januar geräumt werden. Und durch die Berichterstattung rund um den Brand an ihrem alten Standort (DZ berichtete) ist ein Grundstücksbesitzer aus dem Kreis Coesfeld auf die Situation der Zirkusfamilie aufmerksam geworden.

Nun hat der Zirkus einen Einjahresvertrag für das Grundstück unterschrieben. Nach dem Brand habe die Familie auch abseits davon einiges an Unterstützung erhalten. „Es melden sich so viele Leute und sie sind so so nett“, sagt Lara Maatz vom Zirkus erfreut und zeigt sich dankbar für die zahlreiche Hilfe.

Eine Spende ergriff Maatz besonders

Der Verwendungszweck einer bestimmten Spende ergriff sie besonders. Eine Dame spendete 50 Euro. Einen Teil vom Taschengeld dazu getan hat auch ihr Sohn, der damals selbst am Projektzirkus teilgenommen hat. „Sie hat dazu geschrieben, dass noch viele Eltern den Moment erleben sollen, den sie erlebt hatte, als ihr damals sechsjähriger Sohn als Löwe verkleidet in die Manege gekommen ist“, berichtet Maatz.

Dazu merkt sie an: „Da merkt man, dass man den Menschen was Gutes mit seiner Arbeit getan hat.“ Besonders groß war außerdem die Bereitschaft von drei Männern, die für die Familie nach dem Brand den Müll entsorgte. Denn das sei gar nicht so ohne Weiteres möglich gewesen. „Die verbrannten Sachen dürfen nicht auf irgendeinen Wertstoffhof und außerdem ist ein spezielles Gutachten nötig“, erläutert Maatz.

Der Zirkus ist zum Saisonstart optimistisch

Die drei Männer, die zuvor bereits einem Bekannten nach einem Brand geholfen hatten, übernahmen diese Aufgaben und hatten somit einen ganzen Lkw voller Müll zu entsorgen. „Als ich fragte, was die Herren dafür haben wollen, sagten sie, dass sie das so machen und sie haben noch 100 Euro gespendet“, berichtet Lara Maatz.

Und wie geht es jetzt weiter? Neues Aluminium fürs Zirkuszelt hätte die betroffene Familie bereits besorgt. Was noch fehlt, sei der passende Stoff. „400 bis 500 Meter Stoff zu bekommen kann dauern“, sagt Maatz. Dennoch ist der Zirkus optimistisch, zum Saisonstart am 26. Februar ihr Zelt wieder in den Schulen aufstellen zu könne.

Weiterhin ärgert Lara Maatz vom Zirkus die Tatsache, „dass es scheinbar Trittbrettfahrer gibt, die jetzt von Haustür zu Haustür gehen und in unserem Namen Geld sammeln. Das sind und machen wir aber nicht.“ Einen Hinweis dazu habe es nun auch bei der Polizei gegeben. Das zuständige Kommissariat ermittelt aktuell.