Hilfe bei "knallharten Lebensfragen"

„Mehr Zeit - mehr Hilfe“ heißt die neue Fundraising-Aktion der Evangelischen Kirchgemeinde. Ihr Ziel: Gemeindeschwester Sabine Siemering soll drei Stunden mehr pro Woche Zeit haben, um sich um alte Menschen in der Gemeinde zu kümmern. 3000 Euro werden für die Stundenaufstockung benötigt.

Ansprechpartnerin für Senioren

„Ich besuche Senioren, die nur noch wenig aus dem Haus kommen, die den Anschluss an die Gemeinde und das soziale Leben etwas verloren haben“, beschreibt Sabine Siemering ihre Aufgabe der aufsuchenden Seelsorge. Seit Oktober 2019 ist sie mit jeweils zehn Stunden/Woche in den Evangelischen Kirchengemeinden in Dülmen sowie in Coesfeld tätig.

Sabine Siemering unterhält sich mit den Seniorinnen und Senioren, die sie besucht, und - noch wichtiger - hört ihnen zu. Wie ein gemütliches Kaffeetrinken laufen diese Besuche nicht ab. Oft kommen Probleme und „knallharte Lebensfragen“ zur Sprache, sagt Sabine Siemering. Auch theologische Belange werden berücksichtigt: Einen Segen erteilen, miteinander beten oder eine Geschichte aus der Bibel lesen - auch das macht sie immer wieder auf Wunsch der Besuchten.

Videos auf der Homepage

Die Kirchengemeinde informiert auf ihrer Homepage mit kleinen Videos über das Projekt sowie die Arbeit der Gemeindeschwester.

Wer „Mehr Zeit - mehr Hilfe“ unterstützen möchte, kann dies über das Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen bei der Sparkasse Westmünsterland tun. IBAN: DE 88 4015 4530 0018 0089 46. Verwendungszweck: Gemeindeschwester.