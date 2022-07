Heubach-Teiche bleiben Naturschutzgebiet

Einzigartig in ganz NRW

Die Teiche in der Heubachniederung sind jetzt erneut als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden.

Die Teiche der Heubachniederung bleiben weiterhin ein Naturschutzgebiet. Die Bezirksregierung in Münster hat das Teichgut auf dem Gebiet von Dülmen und Haltern am See jetzt erneut als solches ausgewiesen.

Das Areal zeichne sich nach Angaben der Bezirksregierung besonders dadurch aus, dass es viele verschiedene Lebensräume sowohl für Pflanzen als auch für Tiere biete. Das mache es einzigartig für Nordrhein-Westfalen. So trage das Gebiet zum Erhalt heimischer Fischarten bei, wie zum Beispiel dem Bitterling oder der Groppe. Weiterhin hätten sich auch Ringelnattern und Fischotter in dem Teichgut angesiedelt.

Ein Paradies für viele Vögel

Besondere Bedeutung hat das Gelände zudem für verschiedene Vogelarten: Dazu zählen der Teichrohrsänger und die Krickente sowie auch die in Nordrhein-Westfalen vom Aussterben bedrohte Rohrdommel. Auch verschiedene Libellenarten sind im Gebiet „Teiche in der Heubachniederung“ zu finden.

Bereits im Jahr 1987 wurde das Teichgut erstmalig als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Im Dezember 2004 wurde das Gebiet zudem als Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiet gemeldet

Verordnung von 1987 war jetzt ausgelaufen

Die Verordnung aus dem Jahr 1987 ist nun jedoch ausgelaufen. Mit der Neuausweisung als Naturschutzgebiet stellt das Dezernat für Natur- und Landschaftsschutz der Bezirksregierung Münster den Schutz des Gebietes weiterhin sicher, so eine Mitteilung.

Das Gebiet „Teiche in der Heubachniederung“ besteht aus einem großen Teichkomplex, der sich über verschiedene Flächen mit vielfältiger Pflanzenwelt erstreckt. Die meisten Gewässer des Teichgutes wurden zwischen 1909 und 1930 als Fischteiche vom Herzog von Croÿ aus Dülmen künstlich angelegt. Die Gewässer im Gebiet werden auch heute noch von der Croÿ´schen Verwaltung bewirtschaftet.

Betreut wird das Areal aber mittlerweile von der Biologischen Station des Kreises Recklinghausen.