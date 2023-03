Stefan Bücker eröffnet einen Automaten-Shop. Der digitale Tante-Emma-Laden wird rund um die Uhr geöffnet sein. Der Laden wird an zentraler Stelle öffnen.

So wird das neue Ladenlokal von Stefan Bücker auf der Münsterstraße bald aussehen, das am 24. März eröffnet.

Stefan Bücker eröffnet in wenigen Tagen auf der Münsterstraße einen digitalen Tante-Emma-Laden. Geplant hatte das der Inhaber der Reiselounge eigentlich so nicht. Weil er jedoch Idee und Konzept des Automaten-Shops absolut spannend findet, hat er von seiner ursprünglichen Idee Abstand genommen.

Spät abends Heißhunger auf eine Wurst oder Snacks? Getränke kaufen mitten in der Nacht? Während viele Geschäfte in der Dülmener Innenstadt ihre Öffnungszeiten reduziert haben, ist der digitale Zwilling von Tante Emma - Herr Anton - rund um die Uhr geöffnet.

Entwickelt hat das Konzept die Hensing GmbH aus Emsdetten. Sie hat vor wenigen Jahren die Idee der Hof-Automaten weiterentwickelt und preist ihr Konzept als Shopping-Center der Zukunft an. Neben zahlreichen Container-Standorten vornehmlich in NRW gibt es mittlerweile Automaten-Shops auch in Ladenlokalen, die nicht selten zuvor leer standen.

Zentraler Standort für den Shop

An ein zweites Ladenlokal hatte Stefan Bücker aber zunächst nicht gedacht. „Ich wollte an der Reiselounge an der Viktorstraße 4 einen Automaten aufstellen, damit die Kunden auch außerhalb der Geschäftszeiten meine kulinarischen Angebote kaufen können“, sagt Stefan Bücker.

In Gesprächen mit Dülmen Marketing und dem Citymanager Christoph Uphaus sei die Idee entwickelt worden, einen Automaten-Shop zu eröffnen. Ein zentraler Standort ist mit dem Ladenlokal Münsterstraße 12 gefunden.

Was genau Bücker in den Automaten anbieten wird, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.