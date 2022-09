„Herbstzauber trifft den Nerv“

Zahlreiche Besucher erfüllten am Wochenende das Anna-Katharinenstift Karthaus mit Leben. Die Werkstätten luden zum ersten Herbstzauber. Mitmachaktionen, Hütten mit Kunsthandwerk und ein Tag der offenen Tür warteten auf die Besucher.

Eine Vielzahl von Ständen mit ganz unterschiedlichen Angeboten sowie Aktionen zum Mitmachen - all das bot der erste Karthäuser Herbstzauber.

Nele muss sich konzentrieren. Von links und rechts umkurvt sie die Stangen im Slalom, ohne sie mit den Rädern ihres Rollstuhls umzuwerfen. Danach meistert sie eine Wippe, an deren Ende schließlich die finale Prüfung auf das Mädchen wartet: Auf ein kleines Podest gelangen, und zwar rückwärts. Geschafft!

Nele hat sich ihre Urkunde für einen erfolgreich absolvierten Rollstuhl-Parcours verdient. Der Hindernis-Parcours, der nicht gehbehinderte Menschen für barrierefreie Mobilitätsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer sensibilisieren soll, war nur einer der zahlreichen Höhepunkte beim ersten Herbstzauber bei den Werkstätten Karthaus.

Werkstätten präsentierten ihre tägliche Arbeit

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher trotzten am Wochenende dem grauen Regenwetter und erfüllten das Anna-Katharinenstift Karthaus mit Leben. Insgesamt 18 Aussteller boten ihre Kunst feil, dazu öffneten die Werkstätten am Samstag zum Tag der offenen Tür und präsentierten ihre tägliche Arbeit.

Die Einrichtung wollte sich zudem als attraktive Arbeitgeberin präsentieren - Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Bundesfreiwilligendienst-Leistende und Praktikanten, aber auch gelernte Handwerker werden gesucht.

Herbstzauber als Gelegenheit zum Austausch

„Wir liegen zwar weit draußen auf dem Acker, aber wir wollen trotzdem ein Teil von Dülmen sein“, bekräftigt Werkstätten-Leiter Christoph Lowens den Wunsch nach zwischenmenschlichem Austausch. Der Herbstzauber sei dafür eine ideale Gelegenheit. Viele kleinkünstlerische Angebote lockten die Menschen - neben Bratwurst, Reibeplätzchen und mehr - in die Bauerschaft Weddern.

