Das sind die Dülmener Ehrenamtspreisträger 2021

Für das Jahr 2021 werden von der Stadt Dülmen insgesamt sechs Ehrenamtspreise vergeben. Den Einzelpreis erhält Waltraut Uhlending, über den Nachwuchspreis darf sich Finja Czubek freuen und der Sonderpreis geht an Markus Becker. Der Gruppenpreis wird in diesem Jahr gleich dreimal vergeben: an das Team des EineWeltLadens Dülmen e.V., sowie an die Rotkreuzgemeinschaften der DRK-Ortsvereine Dülmen und Buldern.

Wie bereits im Vorjahr musste die feierliche Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. „Das ist zwar schade, aber wir holen die Ehrung auf jeden Fall im Sommer nach. Der Markt der Möglichkeiten bietet hierfür das passende Ambiente, um alle Preisträgerinnen und Preisträger auszuzeichnen. Sie haben es verdient: Ich ziehe den Hut vor ihrem Einsatz und ihrer Tatkraft“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Kooperationspartner des Ehrenamtspreises ist seit vielen Jahren die Sparkasse Westmünsterland, die aufgrund der Corona-Pandemie auch diesmal wieder ein verdoppeltes Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro ausgeschrieben hatte. „Das war für uns keine Frage, denn die Pandemie trifft die Vereine und die ehrenamtlich Engagierten weiterhin in besonderem Maße. Hinzu kam noch die schreckliche Flutkatastrophe im Juli 2021, bei der so viele Ehrenamtliche aus Dülmen angepackt und geholfen haben. Dieses Engagement war herausragend“, sagt Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland.

Einzelpreis: Waltraut Uhlending

Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich Waltraut Uhlending mit viel Herzblut in der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB): zunächst in der Theatergruppe der KAB St. Viktor und seit 1985 in der Vereins- und Vorstandsarbeit der KAB St. Josef. Dabei übernahm die 87-Jährige im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Aufgaben. Sie organisierte zahlreiche Veranstaltungen, die durch ihre selbst geschriebene Lieder und Geschichten zu etwas Besonderem wurden.

Sie verteilte Zeitungen und Programme, kassierte den Monatsbeitrag, sprang ein, wenn der Protokollführer ausfiel, erfüllte Aufgaben in der Vorstandsarbeit und war Sprecherin des Rentnerkreises. Die Menschen und das Gelingen gemeinsamer Aktionen seien ihr dabei immer besonders wichtig, heißt es in einer Würdigung. Die Vereinsmitglieder schätzten an ihr, dass sie sich bis heute zu 100 Prozent auf Waltraut Uhlending, die gute Seele der KAB, verlassen könnten.

Waltraut Uhlending Foto: privat

Nachwuchspreis: Finja Czubek

Die 18-jährige Finja Czubek engagiert sich für Kindern und Jugendlichen in Dülmen gleich mehrfach: in der Messdiener-Leiterrunde, im Betreuerteam der Sternsinger sowie bei den Ferienaktionswochen der Kirchengemeinde Heilig Kreuz. Bevor sie nach dem Abitur in 2021 in Höxter eine Ausbildung als Physiotherapeutin begann, organisierte sie als Jugendtrainerin zweier Mädchen-Volleyballmannschaften des TV Dülmen seit vier Jahren das Training und koordinierte Spieltage.

Durch Finja Czubek erfahren Kinder und Jugendliche nicht nur eine sportliche Förderung, sondern darüber hinaus auch Teamgeist, Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein, betont die Stadt. Auch während der Corona-Pandemie war sie für „ihre Mädchen“ da und führte zu Zeiten der Kontaktsperre Online-Einheiten durch. Vier Jahre war sie zudem in der Schülervertretung des Clemens-Brentano-Gymnasiums aktiv.

Finja Czubek Foto: privat

Sonderpreis: Markus Becker

Bewegt vom Schicksal der Flutopfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli letzten Jahres wurde Markus Becker zum Motor einer überwältigenden Hilfsaktion. Viele Dülmenerinnen und Dülmener wollten Hilfe für die Flutopfer leisten und Markus Becker schaffte hierfür die Rahmenbedingungen.

Er brachte Menschen zusammen, die ihren kleinen oder großen Beitrag auf unterschiedlicher Art und Weise leisten konnten und begleitete mehrfach Touren mit Hilfsgütern in das Katastrophengebiet. Er steht auch heute noch mit dem Krisenstab der Stadt Euskirchen und den Hilfskräften vor Ort in Kontakt, sodass er immer weiß, was vor Ort benötigt wird.

Markus Becker Foto: privat

Gruppenpreis: Ehrenamtliches Team des Eine-Welt-Ladens

Die Dülmener schätzen das 28-köpfige ehrenamtliche Team des Eine-Welt-Ladens für ihren Einsatz zum Wohle benachteiligter Menschen im internationalen Handel. Mit ihrer Arbeit sensibilisieren sie laut Würdigung die Menschen für soziale Gerechtigkeit und fairen Handel, was seit 2011 dazu führt, dass der Stadt Dülmen wiederholt die Auszeichnung Fairtrade-Town verliehen wurde. In Geschäft (Westring 24) informieren die Helferinnen und Helfer über fair gehandelte Produkte und verkaufen fair gehandelte Nahrungsmittel und Kunsthandwerk.

Das Team des Eine-Welt-Ladens. Foto: privat

Gruppenpreis: DRK-Ortsverein Dülmen

Tatkräftige, sozial engagiert und verlässlich: Das sind die Helferinnen und Helfer der Rotkreuzgemeinschaft Dülmen. Das 70-köpfige ehrenamtliche Team war in den letzten Jahren in besonderem Maße gefordert: Neben den regulären Aufgaben im Blutspende-Dienst, dem Sanitätsdienst, der Mitwirkung beim Rettungsdienst und die Betreuung Evakuierter bei Bombenfunden im Stadtgebiet hat sich das Team in besonderem Maße in der Flutopferhilfe und im Zuge der Corona-Pandemie in dem Testzentrum verdient gemacht. Im Katastrophenschutz, etwa im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal, sind die Engagierten des DRK Dülmen die Sanitätsgruppe einer multifunktionalen Einsatzeinheit des Kreises Coesfeld.

Ortsverein Dülmen des Deutschen Roten Kreuzes. Foto: privat

Gruppenpreis: DRK-Ortsverein Buldern

Auch die 30 Ehrenamtlichen der Bulderaner Rotkreuzgemeinschaft bilden ein starkes Team, das sich für hilfebedürftige Menschen einsetzt - im Besonderen in Buldern und Hiddingsel. Es gehört auch zur multifunktionalen Einsatzeinheit Kreis Coesfeld, die bei Schadensereignissen den Rettungsdienst und die Feuerwehr unterstützt. Im Rahmen der Flutkatastrophe war das Team Teil der Einsatzleitung und übernahm die Verpflegung der Geschädigten sowie der Helfer.

Im Zuge der Corona-Pandemie konnte durchgehend ein Testzentrum in Buldern zur Verfügung gestellt und ein Senioren-Service als Einkaufshilfe etabliert werden. Durch das besondere Angebot „Helfer vor Ort (HVO) - First Responder“ rückt das Team bei Einsätzen neben dem hauptamtlichen Rettungsdienst unterstützend aus und kommt aufgrund der kurzen Wege schneller bei Betroffenen an.