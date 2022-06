Herausforderungen angenommen

Mit dem Dank für das vielfältige Engagement am Berufskolleg und den besten Wünschen für die Zukunft hat am Mittwoch das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen zwei Klassen verabschiedet - die Berufsfachschule und die Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung.

Das Berufskolleg ist in diesen Tagen im „Verabschiedungsstress“: Angesichts der extrem hohen Inzidenzzahlen haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die scheidenden Schülerinnen und Schüler nicht in einer großen gemeinsamen Veranstaltung zu verabschieden, sondern zu verschiedenen kleineren Feiern Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern einzuladen.

Neben den Treppen statt auf dem Freigelände

Am Standort Dülmen hatten die Verantwortlichen dabei mit einer besonderen Herausforderung zu kämpfen. Der in der Pandemie eingeführte Rahmen einer Abschlussfeier auf dem Freigelände bot sich in diesem Jahr angesichts der laufenden Bauarbeiten nicht an. Also improvisierte die Schule. Auf der Fläche neben den Treppen rückten alle zusammen - und genossen die besondere Stunde.

Die stellvertretende Landrätin Angelika Selhorst sowie die Klassenleitungen griffen in ihren kurzen Ansprachen ein Cicero zugeschriebenes Zitat auf: „Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.“ Es gebe viele wunderschöne Dinge, die man anfangen könne, riefen sie den Schülerinnen und Schüler zu: Sie könnten sich in den nächsten Jahren beruflich neu orientieren, in eine fremde Stadt ziehen oder auch eine neue Sprache lernen.“

Doch der Abschiedstag sei erst einmal dafür da, auf sich stolz zu sein. „Sie haben viele Dinge erfolgreich bewältig. Sie haben es geschafft.“ Angelika Selhorst bat die Absolventen, „wagemutig zu bleiben und neue Chancen zu ergreifen.“ Dazu zitierte sie Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Gleichzeitig betonte die stellvertretende Landrätin, wie wichtig das lebenslange Lernen sei.

Schüler dankten ihren Lehrern

Gabi Kortenhorn, Klassenlehrerin der BFW 15, räumte ein, dass die Klasse „eine Herausforderung war. Es war nicht immer leicht.“ Gleichzeitig seien die Schülerinnen und Schüler sehr wissbegierig gewesen. „Gemeinsam haben wir die Herausforderungen angenommen.“ Doch das Leben fange erst jetzt für die scheidenden Schülerinnen und Schüler an. Einige beginnen eine Ausbildung, andere gehen weiter zur Schule und wiederum andere absolvieren erst einmal ein freiwilliges soziales Jahr.

Astrid Schürhoff, Klassenlehrerin der HBW05, hatte verschiedene Symbole mitgebracht, um den Schülern alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Für die vielfältige Unterstützung, für das Verständnis und vor allem die grenzenlose Geduld dankten die Schülerinnen und Schülern den (Klassen-)Lehrern. Zugleich räumten sie ein, dass sie „nicht immer verstanden haben, warum sie das ein oder andere lernen sollten“.

Mit einem Sektempfang klang die offizielle Feier aus. Eine große gemeinsame Party am Abend sei nicht geplant, so die Schule.