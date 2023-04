Heimatverein Dülmen besucht die Nachbarn

Unter dem Motto „Wir besuchen unsere Nachbarn“ bietet der Heimatverein Dülmen am Samstag, 22. April, eine öffentliche Pättkesfahrt mit dem Rad nach Coesfeld an. Hier steht spannende Programmpunkte an.

Abfahrt ist am Charleville-Mézières-Platz um 13 Uhr. In Coesfeld erwartet die Teilnehmenden eine Stadtführung zur Hexenverfolgung im 16. und 17.Jahrhundert. Das Bild von der Hexe wurde geschaffen, um unerklärbaren Dingen einen Namen zu geben. Aber auch, um einen „Sündenbock“ zu haben, der das Böse verkörperte.

Die grausame Hexenverfolgung in Europa ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Ein Höhepunkt war die Zeit zwischen 1550 und 1650. Auch in Coesfeld sind Anfang des 17. Jahrhunderts über 20 Männer und Frauen dem Hexenwahn zum Opfer gefallen. Von den Anfängen über die Anklage, Urteilsverkündung bis hin zur Hinrichtung erfahren die Teilnehmenden viel über die Geschichte dieser Menschen.

Ein zweites Thema während des Besuchs der Nachbarstadt Coesfeld wird das Regionale-Projekt 'Urbane Berkel' einnehmen. In Coesfeld ist die Berkel in der Innenstadt aufgewertet und an vielen Stellen in den Stadtraum neu integriert worden. Danach haben sich die Teilnehmenden bei Kaffee und Kuchen eine Pause verdient, bevor mit dem Fahrrad wieder der Rückweg nach Dülmen angetreten wird. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant.