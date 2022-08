Hausdülmen lädt zum Kunsthandwerkermarkt ein

Industrieware hat ihr keinen Platz: Am Wochenende findet in Hausdülmen der Kunsthandwerkermarkt statt. Und die Aussteller dort haben so einiges zu bieten.

Die Plakate sind verteilt, ebenso die Marktführer-Hefte, in denen alle Händler samt Sortiment aufgeführt sind. Der Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen kann also kommen. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, jeweils 11 bis 18 Uhr, erwartet die Besucher rund um den Burgplatz ein abwechslungsreiches Angebot.

Rund 30 Händler - sowohl Hobby-, als auch professionelle Händler - zeigen rund um den Burgplatz ihre Produkte. Egal ob Selbstgenähtes, Holzarbeiten, Keramik, Schmuck, Binsenflechtung oder Glasarbeiten - das Angebot ist groß.

Nur Handarbeit - und keine Industrieware

Wichtig: Es ist keine industriell gefertigte Ware darunter. Auch Künstler wie Artur Nazaran oder aber T. Rukodzi/B. Ochtrup, die Bildhauerei aus Zimbabwe zeigen, sind dabei.

Eine Anreise per Rad empfiehlt sich. Wer mit dem Auto kommt, findet ab der Halterner Straßen ausgewiesene Parkplätze, etwa an der Mauritiusstraße am Kettbach. Erwartet werden Besucher aus einem Umkreis von rund 15 Kilometer. Achtung Autofahrer: Während des Marktes gilt Tempo 30.

Niederländisches Orchester kommt

Für Unterhaltung an beiden Tagen sorgt das Oranje Dixieland Orchester aus den Niederlanden, das nicht auf einer Bühne spielt, sondern auf dem Markt unterwegs ist.

Und dann ist da noch das leibliche Wohl: Für das ist bestens gesorgt mit dem kfd-Café im Pfarrheim St. Mauritius mit selbst gebackenen Torten und Kuchen, den Kaltgetränken der Hausdülmener Schützen und der Weinlaube der Kirchengemeinde an der Kirche. Die Reiselounge bietet dort auch Antipasti an. Am Sonntag ist zudem ein Eiswagen vor Ort.