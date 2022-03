Hasseln und Ballhauen in Planung

Die traditionellen Osterbräuche in Buldern und Hiddingsel sollen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder aufleben.

Zur Vorbereitung, und um bei den Nachrückern das Interesse an einer Teilnahme am Hasseln zu wecken, lädt die Ortsgemeinschaft Buldern am morgigen Donnerstag, 31. März, um 18.30 Uhr zu einem Informationsaustausch bei Bier und Grillwürstchen auf den Spiekerplatz ein. Das Hasseln findet wie gewohnt am Ostersonntag statt.

In Hiddingsel hat die Kolpingsfamilie die Vorbereitungen für das Ballhauen aufgenommen. Gespielt wird wieder ab 13 Uhr auf dem Sportplatz am Wido, teilt die Kolpingsfamilie Hiddingsel mit.