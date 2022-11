Handtasche aus Auto gestohlen 

In den vergangenen Wochen hat die Polizei wiederholt darauf hingewiesen, dass ein Auto kein Safe ist. Allerdings gibt es jetzt schon wieder einen Fall. Das Vorgehen der Täter ist fast immer gleich.

Erneut hat ein Unbekannter in Dülmen eine Seitenscheibe von einem Auto eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. In der Handtasche befanden sich ein hochwertiges Handy sowie die Geldbörse der Geschädigten.

Das Auto war am Donnerstag, 3. November, auf einem Parkplatz abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen 17.15 und 18.45 Uhr.

In den vergangenen Wochen ist es erneut zu mehreren Diebstählen aus Autos gekommen. In allen Fällen wurde an den Autos eine Scheibe eingeschlagen und Wertgegenstände, die sich offen sichtbar im Auto befinden, gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder machen, sich telefonisch bei der Polizei zu melden, Tel. 02594/7930. Abschließend wiederholt die Polizei ihre Warnung: "Ein Auto ist kein Safe. Bitte bewahren Sie ihre Wertgegenstände nicht in ihrem Auto auf!"