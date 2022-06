Haftcreme und Bonbons geklaut

Unter anderem Süßigkeiten für Flüchtlingskinder klaute der Rentner in zwei Supermärkten in Dülmen. Dem Senior fehlte vor Gericht die Einsicht über das Unrecht seines Handelns.

Ein 76-jähriger Dülmener hatte am 25. Januar Lebensmittel, Haftcreme und Meisenknödel im Wert von 17,63 Euro in einem K+K-Mark sowie am 15. März Käse und Süßigkeiten im Wert von 21,81 Euro in einem Lidl in Dülmen geklaut. Gestern musste er sich wegen Diebstahls in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Dülmen verantworten.

Die Staatsanwältin forderte für den 76-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro (40 Tagessätze á 15 Euro). Richter Marc Büning urteilte ebenfalls 40 Tagessätze aber nur zu zehn Euro, also insgesamt 400 Euro Geldstrafe. Der Senior, der unter Betreuung steht, kann die Summe in Raten zu 20 Euro monatlich abstottern.

„Aber sie dürfen keine weiteren Diebstähle begehen, auch wenn sie aus vermeintlich guter Absicht handeln.“ Denn der Senior gab an, nicht für sich sondern für Flüchtlingsfamilien und Kinder geklaut zu haben.

(Ausführliche und weitere Berichterstattung zum Thema in der Donnerstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)