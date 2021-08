Dülmen

Gegen den 20 Jahre alten Mann, der am Donnerstag bei einem spektakulären Polizeieinsatz in Dülmen festgenommen worden ist, ist am Freitag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Jetzt will die Staatsanwaltschaft unter anderem ermitteln, wie der Verdächtige nach Dülmen gekommen ist.



Von Kristina Kerstan