Gyros bis zu 1,10 Euro teurer

Die einen haben vorgesorgt und jede Menge Öl eingelagert. Andere müssen jedoch bereits ihre Preise erhöhen: Die steigenden Kosten machen derzeit den Imbiss-Betreibern in Dülmen jede Menge Sorgen.

22 Euro mehr für die zehn Kilogramm Öl, knapp 1,25 Euro zusätzlich für ein Hähnchen à 1000 Gramm und ein Plus von 2,20 Euro fürs Kilo Schnitzel - große Preissprünge, die Berthold Austrup, Inhaber der Waldmühle Dülmen, da aufzählt.

Schon längere Zeit steigen die Preise für Lebensmittel aufgrund des Krieges in der Ukraine an. Doch Berthold Austrup hat Glück gehabt: Im Vorhinein konnte er sich noch mit insgesamt sechs Tonnen Öl für seine Imbisse eindecken. „Bis nächstes Jahr an Ostern haben wir damit erst einmal genug“, weiß der Imbiss-Inhaber.

Doch für andere Läden sieht er schwarz: „Wenn es so weiter geht, hat in drei Monaten bestimmt die Hälfte der Imbissbuden zu, weil es zu wenig Öl gibt.“

Schmazz musste die Preise bereits erhöhen

Maria Pappa vom Imbiss Schmazz an der Münsterstraße berichtet: „Aktuell wird die Menge an Öl begrenzt, man kann höchstens zwei Kanister bestellen.“ Derzeit geben die meisten Imbisse bei einer Rundfrage der Dülmener Zeitung aber an, noch nicht von Lieferschwierigkeiten oder Engpässen betroffen zu sein.

Doch die höheren Lebensmittelkosten haben Folgen für die Imbissbuden: Bereits diese Woche sah der Imbiss Schmazz sich gezwungen, einige Gerichte teurer anzubieten. Während die Bratwurst und die Pommes noch mit einer Erhöhung von zehn Cent davonkommen, erhöhte der Imbiss die Preise beim Gyros je nach Gericht zwischen 70 Cent bis 1,10 Euro. Und damit habe der Imbiss laut Pappa nur so minimal angehoben, wie es geht.

