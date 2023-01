Guter Start für Dülmener Fahrrad-Parkhaus

Dülmen

in „guter Anfang“ ist nach Einschätzung der Stadt Dülmen gemacht, auch wenn es im neuen Fahrradparkhaus am Bahnhof noch viele freie Plätze gibt. Klar positioniert sich die Verwaltung auf DZ-Anfrage auch zu der Frage, was künftig mit den an Bauzäunen abgestellten Fahrrädern passieren soll.

Von Thomas Aschwer