Grundstücksbesitzer müssen für saubere Wege sorgen

Grundstückseigentümer beziehungsweise Erbbauberechtigte sind zur Reinigung der anliegenden Geh- oder Radwege verpflichtet", betont die Verwaltung und verweist auf die Straßenreinigungssatzung der Stadt.

Da zuletzt mehrere Nachfragen eingegangen sind, gibt die Verwaltung einen kurzen Überblick: Neben einem Winterdienst schreibt die Satzung auch eine Sommerreinigung vor.

So ist beispielsweise am Gehweg angelegtes Straßengrün sauber zu halten. Ausreichend wären dabei ein wöchentliches Kehren und die Beseitigung aller Verunreinigungen - egal ob es sich dabei um weggeworfene Zigarettenschachteln, Getränkeflaschen, Glasscherben, Fast-Food-Schachteln oder Papiertüten handelt, so die Stadt. Ebenso müssen Bepflanzungen, die in Geh- oder Radwege hineinragen, zurückgeschnitten werden.

"Schnell entstehen gefährliche Situationen"

Im Herbst muss Laub beseitigt werden. Ausgenommen von dieser Reinigungspflicht ist nur eine „besondere Reinigungszone“ in der Innenstadt, in der die Stadt diese Aufgabe übernimmt. „Wachsen Sträucher oder Bäume bis in Geh- und Radwege hinein, entstehen schnell gefährliche Situationen - besonders für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Deshalb weisen wir immer wieder auf die Reinigungspflicht hin“, sagt Nils Zellhorn, Abteilungsleiter für Verkehrssicherung und ÖPNV der Stadt Dülmen. Einen Überblick, welche Reinigungen, in welchen Straßen erforderlich ist, gibt online die Straßenreinigungssatzung der Stadt.