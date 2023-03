Grundschüler helfen Erdbebenopfern

Schüler der Paul-Gerhardt-Grundschule wollten den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen. Die OGS unterstützte das Ansinnen, rief zu Kuchenspenden auf und verkaufte diese während der Pausen und der Abholzeiten der Kinder. Am Ende kam eine stattliche Spendensumme zustande.

Während der Pausen und der Abholzeiten der Kinder wurden die Kuchenspende an der Paul-Gerhardt-Schule für den guten Zweck verkauft.

Unter dem Motto „Manchmal heißt Liebe gemeinsam zu teilen“ rief die Offene Ganztagsschule (OGS) der Paul-Gerhardt-Schule zu einem spontanen Kuchenverkauf während der Pausen und der Abholzeiten der Kinder auf. „Einige Kinder der 4b wandten sichmit der Bitte, den Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien helfen zu wollen, an mich“, berichtet OGS-Koordinatorin Claudia Püttmann.

Diesem Wunsch der Kinder kam die Koordinatorin gerne nach und initiierte Donnerstag einen Kuchenverkauf an der Schule. Durch die tatkräftige Unterstützung vieler Eltern, die mehr als 100 Kuchen backten, war das Angebot riesig. Die Klasse 4b verzichtete zudem auf ihre Pause und half geschlossen beim Verkauf. Auch die Spendenbereitschaft der Eltern war groß.

Claudia Püttmann freut sich: „Am Ende des Tages war der gesamte Kuchen verkauft und wir freuen uns über 2400 Euro für die Erdbebenopfer“. Die gesamte Spende kommt der Diakonie Katastrophenhilfe, dem humanitären Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland, zugute, welche sowohl in der Türkei, als auch in Syrien Nothilfe für die Erdbebenopfer leisten.