Grundschulen in Bewegung

Die Augustinus-Grundschule bekommt eine neue Turnhalle, die Paul-Gerhardt-Grundschule ein neues Gebäude und die St. Mauritius-Schule in Hausdülmen weicht im nächsten Schuljahr mit Ganztagsangeboten in Container aus.

Die Baulücke ist wieder geschlossen, der neue Gebäudetrakt an der Augustinus-Grundschule, der den alten Eingangsbereich ersetzt, wächst in die Höhe

Der Schulausschuss hatte in seiner Sitzung am Mittwoch gleich mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. So gab er unter anderem grünes Licht für den Neubau der Turnhalle der Augustinus-Schule.

Die Neu- und Umbauarbeiten am Schulgebäude des Augustinus-Schule laufen weitestgehend planmäßig. Ende des Jahres soll die Mensa der Augustinus-Grundschule fix und fertig sein. Die Arbeiten am Neubau gehen gut voran, liegen weitestgehend im Zeitplan, bestätigt die Stadt auf DZ-Nachfrage.

Hoffentlich schon im Herbst kann die Übermittagbetreuung der Augustinus-Schule wieder zurück ins Schulgebäude ziehen. Die Container, die sie jetzt nutzt, sollen dann (möglichst in den Herbstferien) ab- und an der St.-Mauritius-Schule in Hausdülmen aufgebaut werden - für die Ganztagsbetreuung.

Ein neues Schulgebäude bekommt die Paul-Gerhardt-Grundschule in Dülmen. Das beschloss einstimmig der Schulausschuss. Die Stadt wird nun in Grundstücksverhandlungen treten.

Ausführlichere Berichterstattung in der Freitagsausgabe der DZ.