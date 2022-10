Großes Interesse an Windpark-Beteiligung

Gleich mehrfach kamen dazu Nachfragen in Richtung der Vertreter der Stadtwerke Münster, der Abo Wind GmbH, der Windenergiegenossenschaft Daldrup und der Energiegemeinschaft Empte, die am Mittwochabend auf Einladung der Stadt ihre Pläne präsentierten.

Dabei wurde schnell klar: Wie genau sich die Bürger beteiligen können, ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. So setzen die Stadtwerke Münster, die mit den Stadtwerken Dülmen kooperieren, auf ein Modell mit Nachrangdarlehen.

Trianel GmbH wird Windparks betreiben

In Daldrup soll hingegen die neue Bürgerenergiegenossenschaft Dülmen mit ins Boot geholt werden, über die sich dann Privatleute einbringen können. Kritische Fragen gab es hingegen in Richtung Abo Wind beziehungsweise Trianel GmbH. Denn Letztere wird die Windparks in Limbergen und nahe der Karthaus später betreiben.

Und momentan gibt es hier noch keine Modelle für eine Bürgerbeteiligung. „Trianel hat kein Interesse, nicht zu beteiligen“, betont jedoch auf Nachfrage Unternehmensvertreter Tom Krause. Allerdings sei es momentan noch zu früh im Verfahren für genauere Infos.

Wie es jetzt weitergeht, wo die geplanten Windräder konkret errichten werden sollen und viele weitere Infos zum dem Thema gibt es auf einer Sonderseite in der Freitagsausgabe oder im E-Paper.