Großer Andrang beim Bücherei-Neustart

Neustart bei der Stadtbücherei Dülmen: Am Samstag öffnete die erstmals nach der großen Renovierung. Und die Änderungen kamen bei den Besuchern gut an.

Umgebaute Räumlichkeiten kamen bei den Kunden gut an

Die neuen Terminals der Bücherei im Erdgeschoss waren am Samstag erstmals in Betrieb.

Nach dem Umbau hatte die frisch renovierte Stadtbücherei am Samstag das erste Mal geöffnet - und der Andrang war gerade in den ersten Stunden groß. Die neu gestalteten Räumlichkeiten kamen bei den Kunden gut an, freute sich das Team rund um Bücherei-Leiterin Petra Toppmöller.

„Wir haben eine komplett neue Technik bekommen, mit neuer Verkabelung und neuer Beleuchtung“, erläuterte sie die Änderungen. Die Räumlichkeiten seien modern gestaltet - und die Kunden häufig froh, jetzt wieder am bekannten Standort Bücher, Spiele und Co. ausleihen zu können.

„Die Technik läuft stabil“

Erstmals in Betrieb waren am Samstagvormittag auch die neuen Selbstausleih-Terminals im Erdgeschoss. „Die Technik läuft stabil“, berichtete Toppmöller. Ein bisschen Hilfe hätten einige Kunden bei der Bedienung noch gebraucht.

Ab sofort ist übrigens nicht nur die Ausleihe selbst möglich, sondern auch die Rückgabe - etwa auch über die Außenrückgabe neben dem Bücherei-Eingang in der Overbergpassage.

Übrigens: Ab sofort gibt es keine Zugangsbeschränkungen mehr für die Stadtbücherei, jedoch herrscht weiter Maskenpflicht. Mehr Infos gibt es hier.