Großeinsatz nach Unfall im Skatepark-Pool

Eine Beinverletzung hat sich nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ein Mann am Sonntagnachmittag im Dülmener Skatepark zugezogen. Weil die Bergung des Mannes aber an dieser Stelle ausgesprochen schwierig ist, rückte viele Einsatzkräfte zum düb aus.

Vor mehr als drei Jahren hat die Stadt Dülmen den neuen Skatepark am düb eröffnet. "Seitdem wird die Anlage von Inline- und Scooterfahrern, BMX-Begeisterten und Skateboard-Fahrern genutzt", betont die Stadt auf ihrer Internetseite.

Nur mit Schwung geht es wieder raus aus dem Beton-Pool

Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern gibt es verschiedene Fahr- und Sprungelemente. Eine besondere Herausforderung für alle Sportlerinnen und Sportler ist dabei der sogenannte "Pool". Bei dieser Betonwanne geht es steil in die Tiefe. Weil es keine Leitern oder Stufen gibt, müssen die Sportler zudem viel Schwung haben, um wieder an die Oberkante des Pools zu kommen.

Dass diese Konstruktion bei Unfällen eine besondere Herausforderung für Rettungskräfte ist, wurde am Sonntagnachmittag deutlich. Ein Mann - Mitte 40 - hatte sich am Bein so schwer verletzt, dass er alleine den Pool nicht mehr verlassen konnte. Die Feuerwehr rückte mit verschiedenen Fahrzeugen an - darunter ein Leiterwagen - aus den Verletzten aus dem "Pool" zu heben.