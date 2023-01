Große Anteilnahme nach Brand beim Projektzirkus

„Wir werden mit tollen Nachrichten überhäuft“, berichtet Lara Maatz von einer großen Anteilnahme auf das Feuer beim Projektzirkus Proscho (DZ berichtete). Der Projektzirkus hat sich nun entschlossen, ein Spendenkonto einzurichten. „Wir haben lange mit uns gerungen, uns aber schließlich dazu entschieden“, berichtet Maatz.

Einen besonderen Dank richtet sie an den Mann, der den Zirkus am Dienstag auf dem Gelände am Quellberg besuchte. „Er kam mit seinem Fahrrad und der DZ unter dem Arm und fragte, ob der Brand hier passiert sei“, berichtet Maatz. Dann überreichte er der Familie 500 Euro, er wolle einfach helfen. „Mir sind sofort die Tränen gekommen und ich möchte mich hier noch einmal bedanken.“

Auch auf dem Spendenkonto seien bereits Gelder angekommen, ist Lara Maatz und die gesamte Zirkus-Familie für die große Anteilnahme dankbar. Man werde in den kommenden Tagen schauen, welche Dinge man für den Projektzirkus bestellen oder bauen könne. Am 24. Februar soll die Arbeit an der ersten Schule beginnen. Weiter läuft zudem die Suche nach einem Grundstück. Wie berichtet, muss der Zirkus die Fläche auf dem Quellberg bis zum 27. Januar räumen.

Die Polizei hat einen ersten Blick auf den Brandort geworfen. Sie wird nun einen Sachverständigen hinzuziehen und das Gelände genauer untersuchen, berichtet eine Polizeisprecherin auf DZ-Anfrage.